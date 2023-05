Was Sachsens Jugendlichen am meisten Angst macht

Für den Großteil der Jugendlichen in Sachsen ist die Familie am wichtigsten. Für 86 Prozent der 14- bis 17-Jährigen steht sie an erster Stelle, noch vor den Freunden mit 80 Prozent. Das Thema Gesundheit ist für 81 Prozent wichtig. Das geht aus der aktuellen Sinus-Jugendstudie Klimawandel und Gesundheit im Auftrag der Barmer hervor. Dafür wurden...