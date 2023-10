Wie reagieren Eltern richtig, wenn das Kind Klimaaktivist werden will?

Papa fährt SUV, Mama will nach Spanien fliegen. Und der Teenie wird Veganer und hat Panik vor dem Klimakollaps. Eine psychologische Beraterin erklärt, wie die Familie trotzdem nicht auseinanderdriftet.

Klimakleber nerven. Zumindest einen Großteil der Menschen, die deren Aktionen behindern. Was, wenn aber das eigene Kind auf Klimademos und zu Aktionen mit unklarem Ausgang gehen will? Dorothea Spillmann, dreifache Mutter, psychologische Beraterin und Referentin beim Familienbund der Katholiken in den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz, weiß...