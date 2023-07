Worüber man im Freibad lieber nicht nachdenken sollte

Eva-Maria Hommel findet Pommes besser als Kartoffelecken.

Ich gehe am liebsten ins Freibad, wenn es draußen kalt ist. Weil dann nicht so viele Leute dort sind. Nun ja - Chance verpasst.

An heißen Tagen gehe ich gerne am frühen Abend ins Freibad. Ich mag es, wenn es sich langsam leert, weil die anständigen Familien alle nach Hause gehen, Abendbrot essen und schlafen gehen. Dann sitze ich mit meinen Ferienkindern da und esse im Freibad.

Zu einem solchen Anlass kann man belegte Brote und geschnippeltes Obst und Gemüse mitbringen. Das kann man dann auch sehr gut wieder mit nach Hause nehmen. Man kann auch Pommes vom Kiosk essen. Allerdings möchte ich strikt von dem Versuch abraten, am Schwimmbadkiosk ein hochwertigeres Essen zu bestellen. Beispiel Kartoffelecken. Mit Tsatsiki. Klang gut. Schreibweise ist mir egal. Ich bestellte und bezahlte. Dann die Ernüchterung: Die Ecken kosteten fast genauso viel wie die XL-Pommes, aber die Portion war, sagen wir, überschaubar. Nächstes Mal nehme ich wieder Pommes. Maximale Kalorienausbeute ist halt auch ein legitimes Ziel.

Jetzt könnte es hier vielleicht auch mal ums Schwimmen gehen. Zu dem Thema gibt es in unserer Familie unterschiedliche Ansichten. Ich glaube ja, dass die Lust aufs kalte Wasser direkt mit dem Geburtsmonat zusammenhängt: Die Große (10) ist in einem eiskalten erzgebirgischen Januar geboren. Sie springt in jedes kalte Wasser und beschwert sich demnächst wahrscheinlich noch, dass keine Eisschollen darauf schwimmen. Der Mittlere (7) dagegen ist ein Maikind, und wer geht schon im Mai ins Freibad? Er hat jedenfalls kein tiefergehendes Interesse an kaltem Wasser. Dafür ist er aber der Rekordhalter im Freibadfußball, wobei man gerne Badelatschen als Torpfosten aufstellt und ich jedes Mal erleichtert bin, wenn der Ball keine anderen Badegäste trifft. Der Kleine (4) wäre beinahe im Freibad geboren - abends ein Entspannungsbad, am nächsten Tag kam der Junge auf die Welt. Das Sommerkind geht recht gerne ins Schwimmbad. Allerdings findet er Wasser im Gesicht nicht gut. Ich erklärte ihm, dass er erst einen Schwimmkurs machen kann, wenn er sich traut, mit dem Kopf unterzutauchen. Darauf der Kleine: "Dann kann der Papa auch keinen Schwimmkurs machen. Der kann das nämlich auch nicht."

An dieser Stelle gerät jetzt meine Theorie ins Wanken. Der Papa hat nämlich im Juli Geburtstag. Vielleicht hängt es auch einfach vom Zufall ab, ob jemand gerne im kühlen Wasser schwimmt oder nicht. Vielleicht sollte man nicht ganz so viel nachdenken. Ohnehin ein gutes Motto fürs Schwimmbad: Bloß nicht darüber nachdenken, wie viele Leute nicht duschen, bevor sie ins Schwimmbecken steigen (und ich meine nicht die kleinen Kinder). Ich bade deshalb ja lieber in einem See - dort duschen die Leute auch nicht, aber ich hoffe einfach, dass die Natur das alles filtert. Oder ist das naiv? Schwimmt auf jedem Badesee eine unsichtbare Schicht aus Schweiß und Sonnencreme? Bloß nicht darüber nachdenken. (eva)