Bei Auswärtssieg in München: Für FCE-Siegtorschütze Thiel ging ein Traum in Erfüllung

Wieder einmal hat der FC Erzgebirge Aue in der Schlussphase zugeschlagen und drei Punkte eingefahren. Mit dem 2:1-Erfolg bei dem TSV 1860 München gelang den Veilchen ein historischer Sieg. Für Maximilian Thiel wurde es ein spezieller Tag.

Im Geheimen und vor verschlossenen Toren, ohne Zutritt für Fans und Journalisten - so trainierte der TSV 1860 München am Freitag. Nicht etwa, um die eigene Anhängerschaft oder die Pressevertreter zu ärgern, sondern um es seinem Gegenüber so schwer wie möglich zu machen, wie Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci erklärte. Er wollte es unbedingt...