Chemnitzer FC feiert Fußballfest trotz Nullnummer

Es war ein 0:0 der besseren Sorte, das die mehr als 6000 Zuschauer am Samstag im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl Zeiss Jena zu sehen bekamen. Und es war ein Fußballfest, das die Himmelblauen gemeinsam mit ihren Fans zum Start der neuen Saison in der Regionalliga Nordost feierten. Nach den vielen...