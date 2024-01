Chemnitzer FC im Trainingslager in der Türkei: Ausschlafen ist nicht

Der Fußball-Regionalligist macht sich am Mittelmeer fit für die kommenden Aufgaben. Dabei starten die Tage sehr zeitig. Und es kommt zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten.

Wenn das kein gutes Omen für die verbleibende Saison ist: Das Wetter präsentierte sich in den vergangenen Tagen in Belek vor allem regnerisch. Doch mit der Ankunft des Chemnitzer FC hat sich die Situation in der Türkei geändert.