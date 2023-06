Der FC Erzgebirge legt wieder los: Das Saisonziel heißt einstelliger Tabellenplatz

Bei großer Hitze absolvierte die Auer Profis am Montag die erste Trainingseinheit nach der Sommerpause. Mit sieben Neuzugängen und einem insgesamt 28-köpfigen Kader starten die Veilchen in die neue Drittligasaison. In der Abwehr soll aber noch aussortiert werden

Aufbruch ins Ungewisse: Rund 300 Zaungäste verfolgten am Montagnachmittag den Trainingsauftakt beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue und bekamen etliche bekannte und einige neue Gesichter zu sehen. Insgesamt 27 Spieler des aktuell 28-köpfigen Kaders schwitzen unter der Leitung von Chefcoach Pavel Dotchev auf dem Nebenplatz des...