Der FSV reist mit mehr als 1000 Fans nach Erfurt

Der Drittligaabsteiger ist beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Erfurt gefordert. Der schwere Aufgabe hofft der FSV mithilfe seiner Fans zu meistern.

Der FSV Zwickau muss seine nächste Aufgabe in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag auswärts lösen. Dann tritt die Elf von Cheftrainer Rico Schmitt im Steigerwaldstadion der Thüringer Landeshauptstadt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt an. Der Anpfiff ertönt 16.05 Uhr, das MDR-Fernsehen überträgt im Livestream. Vor dem 5. Spieltag mischt...