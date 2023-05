Der FSV Zwickau empfängt die Münchner Löwen: Gelingt Marcel Bär wieder ein historischer Treffer?

Mehr goldene Ananas geht wohl nicht für diese vorerst letzte Partie des FSV Zwickau in der 3. Fußball-Liga. Die am Samstag (13.30 Uhr) in der GGZ-Arena gastierenden Münchner Löwen stehen in der Tabelle jenseits von Gut und Böse, haben ihre Aufstiegsambitionen längst begraben müssen und könnten bestenfalls noch an Mannheim vorbei auf Rang sieben...