Der FSV Zwickau zu Gast beim FC Hansa II: So gelang der dritte Auswärtssieg in dieser Saison

Der Fußball-Regionalligist setzt seinen Aufwärtstrend im Jahr 2024 an der Ostsee fort. Ein Spieler der Rot-Weißen feierte eine Premiere.

Rostock. Beim Schlusslicht gewonnen und zunächst mal auf den einstelligen Tabellenplatz neun geklettert: Für den FSV Zwickau hat sich die lange Ausfahrt an die Ostsee zum FC Hansa Rostock II gelohnt. Nach dem 1:3-Dämpfer am Dienstag beim SV Babelsberg feierte der Fußball-Regionalligist den vierten Sieg in diesem Jahr. Mit dem 1:0 (1:0) brachte die Elf von Rico Schmitt den dritten Auswärtserfolg der Saison unter Dach und Fach.

Zwickaus Trainer nahm eine Änderung im Vergleich zur Niederlage in Potsdam vor. Wie angekündigt stürmte Marc-Philipp Zimmermann. Dafür musste Kilian Senkbeil aus der Startelf weichen. Schmitt wählte damit die personell offensivere Variante an der Ostsee. Die Schwäne waren schon am Freitagvormittag zur längsten Auswärtsreise bei einem Abstiegskonkurrenten aufgebrochen, um zum Abschluss der englischen Woche frisch zu sein. "Es soll aber nicht nur eine Ausfahrt werden. Wir wollen zeigen, dass die Mannschaft gut drauf ist und sie weiß, was sie imstande ist, zu leisten", hatte der FSV-Chefcoach vor der Partie gefordert.

Und genau nach dieser Devise begannen die Zwickauer im Ostseestadion. Eben jener Marc-Philipp Zimmermann hatte seinen 13. Saisontreffer in der Anfangsviertelstunde bereits auf dem Fuß, doch im Abschluss haperte es diesmal beim 33-Jährigen. Nach gut einer halben Stunde musste René Rüther mit muskulären Problemen raus, Senkbeil durfte rein. Der FSV kontrollierte das Spiel, hatte mehr Ballbesitz und die besseren Torchancen. Folgerichtig gingen die Rot-Weißen in der 38. Minute in Führung. Nach einer feinen Einzelleistung war Lloyd-Addo Kuffour mit einem Distanzschuss ins Eck erfolgreich. Der 21-Jährige hatte bereits beim 5:0-Heimsieg gegen Erfurt eine gute Partie abgeliefert. Nach bisher fünf Torvorlagen traf Kuffour im FSV-Trikot nun das erste Mal in einem Punktspiel selbst. Mit dem 1:0-Vorsprung ging es die Pause. Damit hatte das Team bereits eine Vorgabe des Trainers erfüllt, nämlich nicht in der Halbzeit bereits mit zwei Toren Unterschied zurückzuliegen - so wie es in der Woche in Potsdam der Fall war.

Doch die Kogge wollte nicht kampflos untergehen, kam mit Schwung aus der Pause. Bei einem Kopfball von Patrick Nkoa musste Benjamin Leneis sein ganzes Können aufbieten, um die Führung zu behaupten. Auch in der Schlussphase, als die Gastgeber auf den Ausgleich drückten, zeigte sich der FSV-Keeper auf der Hut. Nach Abpfiff und dem dritten Auswärtssieg der Saison lag sich der baumlange Torhüter mit seinen Teamgefährten und den Betreuern in den Armen. Es läuft beim FSV Zwickau.

Statistik

FC Hansa II: Hagemoser - Wagner, Nkoa, Kohn, Scherff - Postelt, Dietze, Krüger, Albrecht - Köster (V/82. Rotfuß), Wollschläger

FSV: Leneis - Rüther (34. Senkbeil/V), Sengersdorf, Frick, Kuffour - Somnitz - Martens (89. Heller), Könnecke (89. Klein), Herrmann (80. Schlüsselburg/V) - Dobruna (80. Will), Zimmermann

Schiedsrichter: Vierock (Biesdorf)

Tor: 0:1 Kuffour (38.)

Rote Karte: Scherff (90.+3 wegen Meckerns)