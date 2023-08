Die teuersten Stehplätze der Liga: Aue-Fans nehmen höhere Preise gelassen

Die Stehplatztribüne im Auer Erzgebirgsstadion ist am Sonntagabend zum Saisonauftakt des FC Erzgebirge gegen den FC Ingolstadt gut besucht gewesen. 4132 Tickets hat der Verein allein für diesen Bereich verkauft. So wurde die West-Tribüne zur lila-weißen Wand, auf der die Fans für Stimmung in der Arena sorgten. Insgesamt erlebten 10.343 Fans,...