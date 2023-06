Entscheidung gefallen: Finale des Sachsenpokals kann stattfinden

Das Spiel stand wegen Sicherheitsbedenken kurz vor der Absage. Jetzt ist die Entscheidung für den Anpfiff gefallen.

Leipzig. Das Finale des Sachsenpokals zwischen dem Chemnitzer FC und Lok Leipzig am Samstag findet statt. Die Entscheidung wurde am Donnerstag öffentlich, nachdem zuvor unsicher war, ob das Finale ausgetragen werden kann oder nicht.

Hintergrund waren Sicherheitsbedenken, da es am Samstag in Leipzig gleich mehrere Großeinsätze der Polizei gibt. Neben dem Stadtfest soll an dem Tag auch ein Konzert von Herbert Grönemeyer stattfinden. Zudem rufen Linksextreme nach dem Urteil gegen Lina E. zum sogenannten "Tag X" auf, an dem unter anderem auch in Leipzig mit Ausschreitungen gerechnet wird.

Anstoß des Finals ist um 16.15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Probstheida. Das Spiel wird in Teilen live in der ARD übertragen, alle Finals der Regional- und Landesverbände zum "Tag der Amateure" live in einer Konferenz gezeigt werden. (luka)