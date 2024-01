Erzgebirge Aue: Minimaler Kontakt bei spielentscheidender Szene? So denkt Sportchef Heidrich über die Niederlage in Sandhausen

Der Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue, Matthias Heidrich, analysiert die 0:1-Niederlage in Sandhausen und erzählt, was die Veilchen auf den Platz bringen müssen, um am Samstag gegen den VfB Lübeck zu punkten.

Es war die Szene des Spiels, die auch nach Abpfiff reichlich für Diskussionen sorgte: Sandhausen-Stürmer Markus Pink geht nach einer Mini-Berührung im Strafraum des FC Erzgebirge Aue zu Boden, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger entscheidet schnell auf Strafstoß und Mirnes Pepic, der den Gegenspieler mit der Hacke erwischt haben soll, bleibt... Es war die Szene des Spiels, die auch nach Abpfiff reichlich für Diskussionen sorgte: Sandhausen-Stürmer Markus Pink geht nach einer Mini-Berührung im Strafraum des FC Erzgebirge Aue zu Boden, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger entscheidet schnell auf Strafstoß und Mirnes Pepic, der den Gegenspieler mit der Hacke erwischt haben soll, bleibt...