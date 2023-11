Erzgebirge Aue schlägt Borussia Dortmund II mit 2:0

Bär trifft doppelt, Schikora fliegt vom Platz.

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat sein Drittligaheimspiel gegen Borussia Dortmund II am Samstagnachmittag mit 2:0 (2:0) gewonnen. Beide Treffer erzielte vor 6714 Zuschauern Marcel Bär.

FCE-Trainer Pavel Dotchev hatte die fünf Spiele bis Weihnachten als enorm wichtig benannt, um sich Winterspeck anzufuttern und dann im Frühjahr noch einmal ganz oben angreifen zu können. Teil eins dieses Plans ist aufgegangen.

Die Dortmunder hatten vor der Partie als Tabellenzehnter mit 21 Punkten nur einen weniger als der FCE auf dem Konto und mit 18:18 Treffern das exakt selbe Torverhältnis wie die Veilchen. Zu erwarten gewesen war also ein Duell auf Augenhöhe. Doch es wurde - vom für die Gäste schmeichelhaften Ergebnis abgesehen - eine ziemlich klare Sache.

Im Vergleich zum torlosen Remis in Unterhaching nahm Dotchev bei seiner Startelf zwei Veränderungen vor: In der Innenverteidigung feierte Anthony Barylla nach langer Verletzungspause sein Comeback, Erik Majetschak musste dafür auf die Bank. Dort saß auch auch Flügelflitzer Sean Seitz, der für Omar Sijaric weichen musste. Damit pünktlich angepfiffen werden konnte, hatten rund 50 fleißige Helfer zuvor die Schippen in die Hand genommen und den Platz von seiner Schneedecke befreit.

Die ersten Akzente der Partie setzten die Gastgeber mit Abschlüssen von Niko Vukancic (3.) und Tim Danhof (5.) einem Treffer schon früh sehr nah waren. Marvin Stefaniaks direkten Freistoß aus zentraler Position lenkte BVB-Keeper Tiago Estevao mit einer Hand zur Ecke (8.). Große Aufregung herrschte eine Minute später, als der Ball nach Baryllas Schuss im Netz zappelte, Schiedsrichter Wolfgang Haslberger wegen eines während der Aktion geschehenen Fouls am Auer Abwehrspieler aber schon einen erneuten Freistoß gepfiffen hatte anstatt den Vorteil abzuwarten. Eine von zwei sehr unglücklichen Entscheidungen des Referees, der kurz später auch Danhofs Treffer nicht gab, weil er ein Foul an einem Dortmunder gesehen haben wollte.

An diesem Nachmittag war das aber nicht spielentscheidend. In der 14. Minute war es dann wirklich soweit: 1:0 für den FCE. Linus Rosenlöchers Schuss hatte Estevao nur nach vorn abwehren können, dort stand Marcel Bär parat und setzte die Kugel zur Führung ins Netz.

Die Veilchen hatten alles im Griff, berannten weiter das BVB-Tor. Zu sehen gab es viele gelungene Spielzüge, was jedoch lange fehlte war ein zweites Tor. Bei den jungen Dortmundern klappte nicht viel, sie kamen mit den schwierigen Bedingungen auf dem seifigen Platz weniger gut zurecht als die Hausherren. Richtig eng für die Auer wurde es vor der Pause nur ein einziges Mal, als Julian Hettwer plötzlich frei vor Torwart Martin Männel im Strafraum auftauchte, nur Zentimeter links am Kasten vorbeischoss (43.).

Das machten die Erzgebirger auf der anderen Seite besser: Sijaric konnte Estevao zwar nicht überwinden, doch erneut war Bär zur Stelle und schob zum 2:0 ein (45.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit wurde das Match ruhiger, an den Kräfteverhältnissen änderte sich nichts. Marcel Bär hatte seinen dritten Treffer auf dem Fuß, scheiterte diesmal an Estevao (65.). Zwei Minuten später waren die Erzgebirger nur noch zu zehnt auf dem Platz: Marco Schikora, erst kurz zuvor wegen Meckerns mit einer Verwarnung bedacht, erwischte Michael Eberwein leicht am Fuß und sah prompt seine zweite Gelbe Karte - in der Summe Gelb-Rot (66.). Dotchev reagierte, brachte Majetschak für die defensive Absicherung, "opferte" dafür den offensiven Boris Tashchy.

Die Überzahl der Westfalen währte nur zehn Minuten, dann waren auch sie ein Mann weniger: Hendry Aron Blank kassierte nach einem Foul an Bär seinen zweiten Gelben Karton, musste wie Schikora vorzeitig unter die Dusche (77.). Trotzdem wäre es fast noch einmal eng geworden: Ole Pohlmanns Schuss stoppte nur der Pfosten des FCE-Kastens (85.). Schließlich brachten die Auer die drei Punkte sicher ins Ziel. Weiter geht es für sie am nächsten Samstag bei Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld. Eine gute Gelegenheit, nachzulegen und auch Teil zwei des Trainerplans in die Tat umzusetzen.

Aue: Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric (62. Meuer), Tashchy (70. Majetschak), Stefaniak (90. Jakob) - Bär (90. Schwirten).

Dortmund: Estevao - Tattermusch (75. Nischalke), Pfanne, Blank, Bueno (75. Azhil) - Papadopoulos (59. Göbel), Kamara (59. Roggow), Pohlmann - Hettwer (82. Semic), Elongo-Yombo, Eberwein

Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang)

Zuschauer: 6714

Tore: 1:0 Bär (14.), 2:0 Bär (45.)