Erzgebirge Aue startet mit Probespieler in die Rückrundenvorbereitung

Am Mittwoch startet der Fußball-Drittligist in die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt am 19. Januar. Mit dabei sein wird Mamin Sanyang von Hannover 96.

Aue. Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue startet am Mittwoch in die Rückrundenvorbereitung. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird mit Mamin Sanyang ein Probespieler unter den Akteuren beim Trainingsstart sein. Der 20-jährige Außenspieler steht derzeit bei Hannover 96 unter Vertrag und kam in der laufenden Spielzeit sieben Mal in der Zweitligareserve zum Einsatz.

Sanyang, gebürtig aus Gambia, durchlief die Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Heidenheim, der TSG 1899 Hoffenheim (2015-2020) und des FC Bayern München (2020- 2022), ehe er sich im Sommer 2023 nach 20 Einsätzen bei der Münchner Bundesligareserve den Hannoveranern anschloss. Eine Woche lang wird Sanyang zunächst am Trainingsbetrieb der Veilchen teilnehmen, darunter auch am Testspiel gegen Hertha BSC Berlin (Samstag, 14 Uhr).

Die Veilchen starten dann am 19. Januar, einem Freitagabend, im heimischen Erzgebirgsstadion gegen Rot-Weiss Essen in die Rückrunde. (past)