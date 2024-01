So lief der Trainingsauftakt beim FC Erzgebirge Aue

Nur ein Profi fehlte im Veilchen-Lager zum Start in die zweieinhalbwöchige Vorbereitung. Der Chefcoach äußerte klar, was er von seiner Mannschaft erwartet.

Aue. Exakt zwei Wochen hatten die Profifußballer des Drittligisten FC Erzgebirge Aue Zeit, um die Füße hochzulegen, sich zu regenerieren und Weihnachten sowie Silvester mit der Familie zu verbringen. Am Mittwoch ging es dann zurück ins Lößnitztal: Der Trainingsauftakt der Rückrundenvorbereitung stand auf dem Programm. Bis auf den aus persönlichen Gründen fehlenden Mittelfeldmann Marco Schikora waren alle verbleibenden 26 Kaderspieler anwesend - und Mamin Sanyang.

Der gebürtige Gambier, der derzeit bei Hannover 96 unter Vertrag steht und die Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Heidenheim, der TSG 1899 Hoffenheim und des FC Bayern München durchlief, nimmt als Probespieler für zunächst eine Woche am Trainings- und Spielbetrieb der Veilchen teil - und könnte möglicherweise eines der fehlenden Puzzleteile im Team von Trainer

Pavel Dotchev sein. "Offensiv kann er alles spielen. Er hat sogar - das hat er mir heute im Gespräch erzählt, das hatte ich tatsächlich auch nicht gewusst - beim FC Bayern München als Rechtsverteidiger gespielt", sagte Dotchev und ergänzte: "Er ist ein vielseitiger Spieler. Vielleicht kann er uns ein paar Alternativen bieten. Wir müssen aber erst einmal in den kommenden Tagen sehen, was er so draufhat."

Die Mannschaft jedenfalls zeigte dem Trainer, dass sie sich auch trotz der 14 trainings- und spielfreien

Tage in körperlich guter Verfassung befindet. Die Einheit begann zwar gemächlich, gewann aber stetig an Tempo und Intensität. Das gefiel dem Coach: "Mit der Trainingsdauer waren sie immer mehr im Saft. Ich bin der Meinung, dass das Team auf dem Level ist, auf dem sie vor ein paar Tagen schon waren. Sie haben nichts verloren", sagte Dotchev.

Grund für die körperliche Fitness sind Hausaufgaben, die die Akteure über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel aufbekommen hatten. Jeder der Spieler habe seinen Trainingsplan erhalten - je nach Einsatzzeiten in der Hinserie hatte der eine oder andere Spieler mehr - oder eben weniger über die freien Tage zu tun bekommen als der Nebenmann. "Wir sind bei guter Verfassung, weswegen wir sofort auf fußballspezifische Belastung gehen können und auch deshalb schon am Samstag gegen Hertha BSC spielen", erklärte Dotchev. In Berlin könnten die Veilchen dieses Level bestätigen.

Das ist es auch, was das Trainerteam um Pavel Dotchev zu Gesicht bekommen möchte, wie der Chef verriet: "Ich möchte in erster Linie sehen, wie weit wir sind. Wir messen uns mit einer Spitzenmannschaft der 2. Liga. Wir können vergleichen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht verstecken müssen. Wir haben es im Vorjahr im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg gezeigt, als wir unentschieden spielten und ein Klassenunterschied kaum zu erkennen war. Es wäre schön, wenn uns das nun auch gegen Hertha BSC gelingt und wir auf Augenhöhe mitspielen könnten", so Dotchev. In erster Linie gehe es dem 58-Jährigen jedoch viel mehr um den Drittliga-Restart am 19. Januar. Für Dotchev bedeute dies, allen Profis, insbesondere den Reservisten der Hinserie, so viel Spielzeit auf hohem Niveau zu ermöglichen, wie es nur gehe. Auch deshalb werde jeder der Spieler in Berlin eine Halbzeit lang auf dem Platz stehen. Konkurrenzkämpfe soll es geben.

Neben Spielzeit und Konkurrenzkämpfen versucht der Trainer die bevorstehenden zweieinhalb Wochen Vorbereitung - wohlwissend, dass diese nicht ausreichen - zu nutzen, um vor allem taktisch der Mannschaft einiges mit auf den Weg zu geben. Der Fußball-Lehrer wünsche sich teils mehr defensive Stabilität, mehr Zug zum Tor sowie höheres Verteidigen der Abwehrkette.

Wie viel Arbeit bevorsteht, dürfte die Partie bei Hertha aufzeigen. Das Spiel jedenfalls wird ein besonderes für Keeper Martin Männel. "Es war schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Es hat Spaß gemacht", sagte er nach dem Training am Mittwoch. Ähnlich wird es ihm am Samstag (14 Uhr) in Berlin ergehen, denn dann schaut ihm seine in der Nähe lebende Familie zu.