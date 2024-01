Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen im Exklusiv-Interview: „Die Angst hat immer mitgespielt“

Petersen: Erfolg bedeutet für mich, jeden Tag alles aus sich herauszuholen, sein Potenzial auszuschöpfen, damit man abends in den Spiegel schauen und von sich sagen kann: Ich habe alles getan; ich bin mit mir im Reinen. Im Job bedeutet es, alles für seinen Arbeitgeber zu tun, seinen Vertrag zu erfüllen und diese Arbeit, in meinem Fall den Beruf Fußballprofi, wirklich zu leben und alles andere unterzuordnen. Auch das Privatleben erfordert stetige Investition. Im Job, in der Beziehung, im Familienleben sind Oberflächlichkeiten und Gleichgültigkeit blankes Gift. Manchmal reicht einfach Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, weil man viel zurückbekommt.

Nils Petersen: Aufgrund meiner Vergangenheit in der U19-Nationalmannschaft ist auf alle Fälle mein damaliger Zimmerkollege Martin Männel dabei. Außerdem Fiete Sykora und Clemens Fandrich. Dann muss ich schon überlegen. Ich habe so viele Trikots zu Hause, dass ich manchmal den Überblick verliere.

Freie Presse: Stichwort Karriere: Zunächst waren Sie Stammspieler, hatten oft 90 Minuten Zeit, um auf Torejagd zu gehen. Dann folgte die Rolle des Jokers, dem diese Zeit auf dem Platz fehlte. Wie haben Sie diesen Wandel geschafft?

Petersen: Als Stürmer in der Bundesliga hat man immer Druck, der auch schon mal Ballast sein kann. Treffen um jeden Preis lautet die Devise, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Damit gehen Fragen einher: Okay. Wenn du jetzt als Joker abgestempelt bist und nicht mehr triffst - was dann? Wirst du dann nicht mehr eingewechselt? Musst du zu einem kleineren Verein wechseln oder gar die Liga? Die Angst hat immer mitgespielt. Wenn es dann mal wieder geklappt hat mit einer Bude, war es stets eine Erleichterung - dieses Gefühl, wieder zwei, drei Wochen Ruhe zu haben. Und die Leute sagten: "Mensch, wie machst du das? Das gibt es ja nicht!" Ich konnte das auch nie erklären. Es gibt kein Geheimrezept. Vielleicht hilft am ehesten, die Rolle anzunehmen und als Chance zu begreifen, anstatt als Strafe. Als Stammspieler weicht mit Anpfiff die Anspannung - als Joker hingegen halten die Bauchschmerzen wesentlich länger an.

Freie Presse: Dennoch hätten Sie sicherlich gern öfter als Startspieler auf dem Rasen gestanden?

Petersen: Natürlich, jeder möchte zu den elf Auserwählten gehören. Das einzig Positive meiner Reservistenrolle war, dass ich jetzt ein Alleinstellungsmerkmal habe und in einer Statistik weit vorn aufgeführt bin. Die Menschen verbinden etwas mit mir. Das ist schön, denn mit anderen Daten kann ich nicht glänzen. Trotzdem hätte ich manches Jokertor gern gegen eine Startelfnominierung getauscht. Jeder will mit den Kindern an der Hand in ein 30-, 50-, 70.000 Zuschauer fassendes Stadion einlaufen und diese Wertschätzung erfahren, dass der Trainer das Gefühl hat: Mit dir in der Startformation haben wir die größte Chance auf einen Sieg. Ich habe erst später verstanden, welch eminent wichtige Funktion Einwechselspieler haben und wie viele Partien auf höchstem Niveau erst gegen Spielende entschieden werden. Geld spielt auch eine Rolle, Stammspieler verdienen mehr, stehen beim Elf-gegen-elf im Training im A- statt im B-Team mit mutmaßlich höherer Trainingsqualität. Es sind viele Faktoren, die Einfluss haben und einen zur Verzweiflung bringen können. Damit einen Umgang zu finden, das Verständnis aufzubringen, Teil einer Gruppe zu sein, in der elf spielen und 15 andere eben nicht, das ist elementar. Man sieht es aktuell bei der Nationalmannschaft: Das Team ist wichtiger als der einzelne Spieler.

Freie Presse: Sie waren immer Teamspieler - so in etwa beschreiben Sie es in Ihrem Buch. Hat das geholfen, die Jokerrolle anzunehmen?

Petersen: Auf jeden Fall. Ich habe recht früh einen guten Umgang damit gefunden, wusste mich einzuordnen, kannte meine Stärken und meine Schwächen. Ich habe auch gelitten, verstand das aber nie als Entscheidung gegen mich, sondern für einen Mitspieler. Manchmal habe ich den Frust in positive Energie umwandeln können und in 30, 20 oder auch nur 10 Minuten Spielzeit gesteckt. Das hat mir viele Sympathien eingebracht - innerhalb der Mannschaft und bei den Fans.

Freie Presse: Hatten Sie als Profi Rituale?

Petersen: Irgendjemand sagte mal: "Ich habe keine Rituale, außer den Dingen, die man immer gleich macht." Das Spannende also ist, dass man immer identische Abläufe hat. Das sind die Telefonate mit der Frau, mit dem Vater. Das ist vor jedem Spiel die gleiche Musik. In Freiburg haben Vincenzo Grifo und ich uns gegenseitig immer noch etwas aus Kaugummipapier gebastelt - vor jedem Spiel, ohne Ausnahme. Das wegzulassen hätten wir uns ewig vorgeworfen, wenn wir danach verloren hätten. Man hält schon an dem einen oder anderen fest, weil es ein Gefühl der Sicherheit gibt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.