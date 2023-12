FC Erzgebirge Aue bremst die Gipfelstürmer: 1:1 in Ingolstadt

Immerhin einen Punkt entführen die Veilchen im letzten Saisonspiel des Jahres von aufstrebenden Schanzern.

Ingolstadt. Es ging um Wiedergutmachung in der Weihnachtswoche, darum, den eigenen Fans zumindest die Hoffnung auf eine spannende Rückrunde verpackt mit einer lila-weißen Schleife unter den Baum zu legen. Nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Drittligapartien mit einem äußerst blutleeren 0:3 gegen Waldhof Mannheim bestimmte schließlich zuletzt immer mehr eine Mischung aus Ernüchterung und Enttäuschung die Vorweihnachtsstimmung im Erzgebirge. Diese konnte Aue aber auch im letzten Pflichtspiel des Jahres nicht in echte Aufbruchsstimmung ummünzen: Nach einem 1:1 (0:1) beim FC Ingolstadt hat der FC Erzgebirge vielmehr den direkten Anschluss an die Spitzengruppe verloren und findet sich über die Winterpause im Niemandsland der Tabelle wieder.

Pavel Dotchev hatte, wie es so seine Art ist, auch nach dem schwachen Auftritt gegen Mannheim ausnahmslos derselben Elf vertraut, die der Auer Trainer schon beim SV Waldhof auf den Platz geschickt hatte. Die einen sahen darin die vertane Möglichkeit, mal einen Sean Seitz oder Maximilian Thiel von Beginn an auf Torejagd zu schicken in der Hoffnung, die Freude der Bankspieler über einen Startplatz könnte auch das Offensivspiel des FC Erzgebirge nachhaltig beleben - wohlgemerkt hat Aue die zweitwenigsten Treffer aller Mannschaften erzielt, die in der Tabelle besser als auf Rang 16 liegen. Wieder andere, darunter Dotchev höchstselbst, hofften auf das engagierte Bestreben derjenigen, die in Mannheim noch enttäuschten, mit Leidenschaft, Einsatz und schlechtem Gewissen dem FCE zurück in die Erfolgsspur zu verhelfen.

Doch dafür musste mit dem FC Ingolstadt die Mannschaft der Stunde in Liga drei bezwungen werden, die seit sechs Partien ohne Niederlage und mit einem Torverhältnis von 14:4 eine Art vorweihnachtlichen Gipfelsturm ausgerufen hatte.

Für eine Mannschaft, die mit zwei 4:0-Erfolgen in Serie soviel Selbstbewusstsein besitzen sollte, wie das Erzgebirge erleuchtete Schwibbögen auf den Fensterbrettern, agierten die Schanzer von Beginn an merkwürdig druck- und mutlos. Beide Mannschaften neutralisierten sich vielmehr im Mittelfeld, es entwickelte sich bei frostigen bayerischen Temperaturen ein ereignisarmes Spiel auf überschaubarem Niveau. Aue-Keeper Männel fiel durch wild geschlagene Bälle ins Seitenaus auf, Marvin Stefaniak zeigte, dass man Eckbällen jegliche Gefährlichkeit im Ansatz rauben kann, indem man sie nur dauerhaft kurz ausführt. So blieb es lange Zeit das größte Highlight, als sich Vizeweltmeister Felix Magath auf der Tribüne des Sportparks blicken ließ. "Pavel Dotchev war ja mal mein Spieler", verriet Magath auf Nachfrage der "Freien Presse", "ich muss doch sehen, ob er auch etwas gelernt hat." Das zweite Highlight des ersten Durchgangs lieferte unfreiwillig Marco Schikora. Der Auer Mittelfeldspieler vertändelte haarsträubend den Ball im Mittelkreis an Jannik Mause, dessen Steilpass drückte der Ex-Auer Pascal Testroet an Martin Männel vorbei, vom armen Verteidiger Niko Vukancic prallte der Ball ins eigene Tor: 0:1 (42.). Ingolstadt führte - wenn man so will, ohne wirklich selbst etwas Entscheidendes dazu beigetragen zu haben. Ohne weitere Tormöglichkeiten ging es in die Pause.

Aue kam deutlich engagierter aus der Kabine, ohne jedoch mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Sehr zum Bedauern der 660 lautstarken, mitgereisten Anhänger aus dem Erzgebirge im mit nur 3883 Zuschauern traurig-leeren Sportpark: Meist scheiterten die zaghaften Annäherungsversuche ans Ingolstädter Tor spätestens beim finalen Pass oder aber die Innenverteidigung der Heimmannschaft bekam wechselweise Bein, Fuß, Oberschenkel, Rücken oder Kopf noch an den Ball. In der 75. Minute traf Ingolstadts Verteidiger Ryan Malone mit seinem Kopf aber nicht mehr den Ball, sondern die Schläfe von Marcel Bär. Aues Angreifer war einen Tick schneller am endlich mal lang getretenen Stefaniak-Eckball gewesen: 1:1 - und das aufgrund der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei nicht einmal unverdient. Beide Spieler konnten nach kurzer Behandlungspause weiterspielen.

Pavel Dotchev brachte bei Aue nun reihenweise frische Beine ins Spiel in der Hoffnung, das irgendwie verloren gegangene Glück der späten Siegtore aus der frühen Phase der Saison wiederzubeleben. Doch der flinke Joshua Schwirten wurde in der Nachspielzeit nicht etwa vorn, sondern vielmehr vor dem eigenen Tor gebraucht. Auch Barylla löschte noch einmal mit Zwischenspurt eine allerletzte Ingolstädter Halbchance - dann verabschiedeten sich beide Teams mit gemischten Gefühlen in die Winterpause und zum Weihnachtsfest. Ein kleines lila-weißes Geschenk wurde in Ingolstadt immerhin eingepackt.