FC Erzgebirge Aue gibt den Sieg in den Schlussminuten aus der Hand

Der FC Erzgebirge sah gegen den SC Verl schon wie der sichere Sieger aus. Dann drehten die Gäste in der Schlussphase innerhalb von zwei Minuten die Partie.

Mit 1:2 (0:0) unterlag der FC Erzgebirge Aue am Freitagabend vor 7703 Zuschauern, darunter genau 13 im Gästefanblock, dem SC Verl. Im siebten Heimspiel der Saison kassierte der FCE damit die dritte Niederlage, nach dem 1:2 gegen Ulm die zweite in Folge. Mit den Ostwestfalen hatten die Auer ohnehin keine guten Erfahrungen, schon in der Vorsaison...