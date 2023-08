FC Erzgebirge Aue: Joker Maximilian Thiel schießt die Veilchen zum ersten Heimsieg

Das konnte man sich anschauen: 10.343 Zuschauer, darunter 185 Gästefans, sahen am Sonntagabend im Erzgebirgsstadion ein munteres Drittligamatch mit vielen guten Offensivaktionen. Die Gastgeber wurden am Ende für ihren Auftritt belohnt: In der 90. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Maximilan Thiel das goldene Tor zum 1:0 für Aue.