FC Erzgebirge: So will Marco Schikora Borussia Dortmund den Spaß verderben

Im Februar traf Aues Marco Schikora beim 1:0-Sieg des FC Erzgebirge gegen Borussia Dortmund und wurde zum Helden des Tages im Erzgebirge. Er glaubt, zu wissen, wie man den BVB bezwingen kann.

Aue - Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) erwartet der FC Erzgebirge Aue die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund zum Drittliga-Heimspiel. Was genau vom Gegner zu erwarten ist, weiß selbst FCE-Trainer Pavel Dotchev nicht: "Zweitvertretungen sind immer eine kleine Wundertüte: Es kommt darauf an, ob Spieler aus dem Bundesligakader für die Reserve...