FSV Zwickau: Auswärtsspiel in Babelsberg zum zweiten Mal neu angesetzt

Ursprünglich sollte das Spiel Anfang Dezember stattfinden. Nachdem auch der zweite mögliche Termin abgesagt werden musste, gibt es nun einen dritten.

Zwickau.

Das Auswärtsspiel des FSV Zwickau beim SV Babelsberg 03 fiel am 2. Dezember des vergangenen Jahres aufgrund des Schneefalls, Temperaturen im Minusbereich und der damit einhergehenden Unbespielbarkeit des Platzes aus. Der Nachholtermin war für den 20. Januar anberaumt. Es sollte der Pflichtspielauftakt 2024 der Westsachsen werden. Doch erneut verhinderten die Wetterbedingungen das Aufeinandertreffen. Der Nordostdeutsche Fußballverband setzte am Mittwochnachmittag einen neuen Termin für die Begegnung an. Die Partie soll nun am Dienstag, dem 20. Februar im Karl-Liebknecht-Stadion der Babelsberger ausgetragten werden. Anpfiff ist 19 Uhr. (fp)