FSV Zwickau im Torrausch: Exzellent und mit Effizienz gegen Rot-Weiß Erfurt

Der Fußball-Regionalligist feiert vor knapp 7000 Zuschauern in der GGZ-Arena den vierten Sieg in Folge. Ein Zwickauer Spieler traf dabei doppelt.

Zwickau. Laola-Welle auf den Rängen, Torefestival auf dem Rasen: Der FSV Zwickau hat sich mit einer exzellenten und vor allem effizienten Vorstellung in einen Rausch gespielt und Rot-Weiß Erfurt mit 5:0 (2:0) bezwungen. Mit Sprechchören und Jubelgesängen feierten die Anhänger nach Spielschluss die Mannschaft von Rico Schmitt minutenlang. Der Fußball-Regionalligist holte den vierten Erfolg in Serie und hat sich damit aus der Abstiegszone befreit.

Doch der Reihe nach: Rico Schmitt kompensierte das Fehlen des gesperrten Davy Frick so: Max Somnitz rückte aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die Viererkette. Dafür agierte René Rüther auf der Sechser-Position. Im Angriff ersetzte Marc-Philipp Zimmermann den gesperrten Theo Martens. Und der beste Torjäger der Schwäne verzückte die heimischen Fans spätestens in der 34. Minute. Nach einer Flanke von Lloyd Addo Kuffour sorgte "Zimbo" per Hechtkopfball für die 1:0-Führung. Die war durchaus überraschend. Die Thüringer hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen. Doch die Heimmannschaft überzeugte diesmal durch Effizienz. Bezeichnend. Als die Gäste auf den Ausgleich drückten, schlugen erneut die Zwickauer zu: Begünstigt durch einen Fehler von RWE-Keeper Lukas Schellenberg, kam Kilian Senkbeil nach einem hohen Ball in Schussposition und besorgte das 2:0.

"Wir sind jetzt gut gestartet und haben aber noch gar nichts erreicht." Mit diesen Worten hatte der Trainer sein Team in den Ost-Klassiker geschickt. Das Fortschritte in der Mannschaft zu erkennen sind, zeigt schon das Ergebnis aus dem Hinspiel, das die Zwickauer 1:4 verloren. Und so, wie die erste Halbzeit aufgehört hatte, begann die zweite: Mit einem Tor für den FSV. Erneut Zimmermann, erneut mit Köpfchen - der 33-Jährige demonstrierte mit Saisontor Nummer zwölf seine außergewöhnliche Klasse in der Regionalliga. Als Vertreter für Kapitän Frick ging der Stürmer vorbildlich voran. Spätestens jetzt funktionierte in der Offensive. Lucas Will staubte zum 4:0 ab. Und ein Treffer Marke "Tor des Monats" gelang abschließend Jahn Herrmann, der aus 30 Metern das Leder ins Dreiangel schoss. Bis auf die 1400 mitgereisten Fans aus Erfurt dürften die Anhänger äußerst zufrieden nach Hause gegangen sein. Der fünfte Heimsieg, der vierte Triumph in Serie - es läuft beim FSV Zwickau in der Rückrunde.

Statistik

FSV: Leneis - Senkbeil, Somnitz (69. Heller), Sengersdorf, Kuffour - Rüther - Dobruna (69. Voigt), Könnecke (V/65. Schlüsselburg), Herrmann (74. Schädel), Will (65. Klein) - Zimmermann

RWE: Schellenberg - Lehmann (72. Mansaray), Schulz, Zeller (V), Startsev (V) - Muteba (V/59. Gall), Mergel, Seidemann - Badu (59. Simic), Seaton - Hajrulla (34. Langner)

Schiedsrichter: Kluge (Zeitz); Zuschauer: 6963; Tore: 1:0 Zimmermann (34.), 2:0 Senkbeil (45.+2), 3:0 Zimmermann (46.), 4:0 Will (60.), 5:0 Hermann (69.)