FSV Zwickau: So lief es mit dem Schiri in Partie eins nach dem Spielabbruch

Es war das Spiel eins nach dem Abbruch der Partie gegen Essen in der GGZ-Arena. Vor 13 Tagen hatte ein VIP-Gast Schiedsrichter Nicolas Winter beim Pausengang in die Kabine ein Bier ins Gesicht geschüttet. Der Referee pfiff die Begegnung nicht mehr an. Das Spiel wurde am Grünen Tisch mit 2:0 für Rot-Weiss Essen gewertet. Dem FSV Zwickau droht eine...