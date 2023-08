FSV Zwickau verliert verrücktes Spiel bei Hertha II

Die Schwäne warten in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter auf den ersten Auswärtssieg. Beim Berliner Nachwuchs unterlag das Team mit 3:4 (1:2).

Berlin. Drei Auswärtstore und eine engagierte Leistung haben dem Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau bei Hertha BSC II nicht gereicht, um den ersten Auswärtspunkt der Saison zu holen. In Berlin verlor das Team von Cheftrainer Rico Schmitt mit 3:4 (1:2).

Vor dem Anpfiff war auf Zwickauer Seite eine Personalie ganz besonders interessant. Ein Blick auf die Aufstellung brachte schnell Gewissheit: Der FSV hatte seinen Neuzugang Marc-Philipp Zimmermann nicht nur mit zum Auswärtsspiel zu Hertha BSC II nach Berlin mitgenommen, sondern auch in den Kader berufen. Allerdings nahm der Torjäger zunächst auf der Auswechselbank Platz. Er mischte in der Schlussviertelstunde mit. "Seine Spielgenehmigung ging am Montagabend bei uns ein", sagte der Zwickauer Pressesprecher Daniel Sacher.

Der FSV wurde nach zwei Minuten kalt erwischt. Denn da zog der Berliner Kapitän Maurice Covic völlig unbedrängt ab. Seinen Ball konnte der Zwickauer Keeper Benjamin Leneis zwar noch abwehren, doch Gustav Christensen staubte zur frühen Führung für die Gastgeber ab. Die zahlreichen Zwickauer Fans hakten diesen Gegentreffer schnell ab und unterstützten ihre Mannschaft lautstark. Allerdings konnten auch sie nicht verhindern, dass die jungen Hertha-Kicker in der Folgezeit mehr Ballbesitz verbuchten und sich munter Richtung Zwickauer Strafraum bewegten. In der 35. Minute marschierte Covic durch die FSV-Box und erhöhte auf 2:0. Doch Zwickau gab sich nicht geschlagen. So verbuchte Lucas Albert eine dicke Möglichkeit, doch er scheiterte am Keeper. Dann beförderte Jahn Herrmann den Ball zum Anschlusstreffer in den Berliner Kasten. Dadurch tankte die Schmitt-Elf Selbstvertrauen.

Der Start in die zweite Hälfte passte aus Zwickauer Sicht. Herrmann glich mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 aus. Doch die Freude hielt nicht lange an, Nach einer Stunde brachte Derry Scherhant die Berliner wieder in Führung. Die Schlussphase verlief extrem turbulent. Der Zwickauer Veron Dobruna vollendet in der 78. Minute zum 3:3. Doch kurz vor dem Abpfiff war es Christensen, der den FSV mit dem 4:3 aus allen Punkteträumen riss.

FSV Zwickau: Leneis - Rüther, Senkbeil, Frick (67. Heller), Sengersdorf - Martens (77. Zimmermann), Somnitz (64. Klein), Schlüsselburg, Voigt (77. Dobruna) - Herrmann, Albert (77. Kuffour)

Schiedsrichter: Rose (Schwerin);

Tore: 1:0 Christensen (2.), 2:0 Covic (35.), 2:1, 2:2 Herrmann (38./53.), 3:2 Scherhant (60.), 3:3 Dobruna (78.), 4:3 Christensen (88.)