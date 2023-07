FSV Zwickau verpflichtet weiteren Torhüter

Zwickau.

Mit der Verpflichtung von Benjamin Leneis hat der FSV Zwickau die Planungen für die Torhüterposition abgeschlossen. Der 24-jährige erhielt beim FSV Zwickau einen Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 plus Option. Benjamin Leneis, dessen Vorbild der spanische Torwart David de Gea ist, zählte in der abgelaufenen Saison zum Kader der Bundesligamannschaft des FC Augsburg, erhielt seine Spielpraxis aber in der U23 der Schwaben in der Regionalliga Bayern.