Fußball-Sachsenpokal: FSV Zwickau gewinnt in Roßwein 5:0

Roßwein. Der FSV Zwickau steht in der nächsten Runde des Fußball-Sachsenpokals. Allerdings hatte der Regionalligist beim Roßweiner SV aus der Kreisoberliga zunächst mehr Mühe, als erwartet, um schließlich 5:0 (1:0) zu gewinnen. Vor 1.300 Zuschauern dauerte es bis zur 38. Minute, bis Kilian Senkbeil den FSV in Führung brachte. Mit diesem knappen Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Gegner verkauft sich teuer

Mehr als eine Stunde war gespielt, als Veron Dobruna auf 2:0 stellte. Die weiteren Treffer fielen in den letzten zehn Minuten der Begegnung. Philipp Heller, Felix Schlüsselburg und Luis Klein trafen. Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit für das Team von Rico Schmitt. Aber Roßwein verkaufte sich sehr teuer. Zwickau hat somit die erste Hürde übersprungen und versucht in dieser Saison erneut, erstmals in der Vereinsgeschichte den Sachsenpokal zu gewinnen. (kbe)