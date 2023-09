Gewichtheber-WM in Saudi-Arabien: Bei Friedrich zwickt's im Rücken

Vogtländer erlebt bei der Gewichtheber-WM einen schwarzen Montag

Gewichtheber Raphael Friedrich erlebte bei der Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien einen schwarzen Montag. Der in der Bundesliga für den Chemnitzer Athletenclub aktive Rodewischer brachte in der Klasse bis 89 Kilogramm nur einen gültigen Versuch zustande. Friedrichs Bestleistungen liegen bei 165 Kilogramm im Reißen und 197 Kilogramm im Stoßen....