Gewichtheber Raphael Friedrich aus Rodewisch liegt im internen Olympiaduell vorerst hinten

Der Vogtländer wird bei der Europameisterschaft in Sofia Zweikampf-Achter hinter Konkurrent Nico Müller. Doch die Chance für Paris ist noch intakt.

Der Rodewischer Gewichtheber Raphael Friedrich (Foto) liegt im internen deutschen Duell mit Nico Müller um einen Olympiastartplatz für Paris erst einmal hinten. Bei der Europameisterschaft in Sofia brachte der Obrigheimer in der Klasse bis 89 Kilo die bessere Zweikampfleistung zustande. Müller kam beim Sieg des Lokalhelden Karlos May Hasan...