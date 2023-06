Großer Kampf, wenig Ertrag: Am Sachsenring geht der sächsische Rennstall baden

Toll gekämpft, aber mit zu wenig Ertrag. Der sächsische Rennstall CFMOTO PrüstelGP hatte sich im Moto3-Rennen auf dem Sachsenring mehr ausgerechnet. Die Verkleidung an der KTM vom Australier Joel Kelso wurde als Dank an die Fans extra in den deutschen Farben lackiert, aber am Ende sprang für den Rennstall nicht mehr als ein elfter Platz durch...