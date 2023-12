Hinrundenbilanz: Beim FC Erzgebirge schlummert noch viel Potenzial

Die Auer Veilchen befinden sich nach einer wechselhaften Halbserie in der Dritten Liga in der Winterpause. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Hinrunde? „Freie Presse“ liefert die Antworten.

Stark gestartet, aber am Ende ein wenig eingebrochen: Der FC Erzgebirge Aue muss auf eine durchwachsene Hinrunde in der 3. Liga zurückblicken. Die Veilchen stehen nach nun 20 Spieltagen im Niemandsland der Tabelle. Schuld daran sind die zuletzt turbulenten Partien, in denen es das Team von Pavel Dotchev zu selten schaffte, die Überlegenheit auf...