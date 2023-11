Jahreshauptversammlung des FC Erzgebirge Aue: Mitglieder müssen höheren Beitrag zahlen

Bei der Versammlung im Kumpelrevier des Erzgebirgsstadions haben die Vereinsverantwortlichen ihren Mitgliedern ausführliche Einblicke in die teils düsteren Finanzen gewährt.

Als die Mitglieder des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue am Samstagnachmittag das Kumpelrevier des Erzgebirgsstadions betraten, rechnete wohl kaum eines von ihnen, dass sie viel Zeit und vor allem Geduld mitbringen müssten. 240 Minuten dauerte die Jahreshauptversammlung der Veilchen an - vier intensive Stunden, in denen der Verein seinen...