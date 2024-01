Langlauf-Weltcup in Oberhof: Vogtländer Max Goether beendet Debüt mit Hexenschuss

Laura Gimmler sorgt als Fünfte für einen gelungenen Auftakt. Katharina Hennig aus dem Erzgebirge ärgert sich nach Rang 18, freut sich aber auf ein ganz besonderes Wochenende in Familie.

Oberhof kann auch Traumwetter. Zumindest für Samstag ist dieses mit Sonnenschein und minus 3 Grad Celsius in der tief verschneiten Rennsteig-Arena angekündigt. Beste Voraussetzungen also, um am Tag des 620. Geburtstages der Thüringer Bratwurst feinste Langlaufkost zu servieren. Aus deutscher Sicht ging das am Freitag bei der Weltcuprückkehr...