Skilanglauf-Weltcup in Oberhof: Katharina Hennig legt mit Platz zwei für Schwester Hanna vor

Das Loipen-Ass aus dem Erzgebirge feiert ihren zweiten Podestplatz in diesem Winter: „Am Birxsteig war die Stimmung wie in Norwegen“

"Der Zug hat keine Bremse" schallte es aus den Stadionlautsprechern und Katharina Hennig strahlte mit der Sonne in Oberhof um die Wette: Was für ein 20-km-Massenstartrennen, was für eine souveräne Leistung der Klassikspezialistin vom WSC Oberwiesenthal. Mit kräftigen Stockschüben fuhr die 27-Jährige auf Platz zwei ins Ziel, vor ihr nur die...