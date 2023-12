Acht richtungsweisende Spiele im Dezember: Retten die Niners Chemnitz ihre Serie ins neue Jahr?

Die Verschnaufpause ist vorbei. Nach einer spielfreien Woche geht es für die Basketballer am Sonntag in der Bundesliga mit dem schweren Auswärtsspiel in Oldenburg weiter. Danach stehen unter anderem das Duell gegen den Meister und zwei so nicht geplante Reisen an.

Das nennt man dann wohl den Preis des Erfolges: Selbst in der spielfreien Woche hatten einige Profis der Niners Chemnitz wichtige Termine abseits der Trainingseinheiten zu besetzen. Die bundesweiten Medien werden mehr und mehr aufmerksam auf das Team, das in drei Wettbewerben von Sieg zu Sieg eilt. Man will alles wissen über die Spieler. Welche... Das nennt man dann wohl den Preis des Erfolges: Selbst in der spielfreien Woche hatten einige Profis der Niners Chemnitz wichtige Termine abseits der Trainingseinheiten zu besetzen. Die bundesweiten Medien werden mehr und mehr aufmerksam auf das Team, das in drei Wettbewerben von Sieg zu Sieg eilt. Man will alles wissen über die Spieler. Welche...