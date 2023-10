Aher Uguak von den Niners Chemnitz: Wenn sich ein Kanadier aus dem Südsudan auf den Cousin in Holland freut

Der Forward-Spieler hat sich vom Rookie der vergangenen Saison zum absoluten Leistungsträger in der aktuellen Spielzeit bei den Chemnitzer Basketballern entwickelt. Die Partie an diesem Mittwoch im Europapokal ist für ihn eine ganz besondere.

Jetzt wird‘s international. Aber mal so richtig. Wir dürfen vorstellen: Einen in Ägypten geborenen Südsudanesen, der eigentlich Kanadier ist und an diesem Mittwoch mit seinem deutschen Basketballteam, zu dem er übrigens aus den USA wechselte, in Holland nach langer Zeit mal wieder seinen Cousin treffen wird. Kurzversion: Aher Uguak spielt...