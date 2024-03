Aus Dominanz wird Zitterpartie: Die Stimmen zum Sieg der Niners Chemnitz gegen Ulm

Den Bundesliga-Basketballern ist im dritten Anlauf der erste Erfolg in dieser Saison gegen den Deutschen Meister gelungen. Beim knappen 83:82 sahen die 5000 Fans zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten.

Es war eine Mischung aus Erleichterung und Verwunderung, mit der die Spieler der Niners Chemnitz am Samstagabend gemeinsam mit 5000 Fans in der ausverkauften Messe den knappen Sieg in der Basketball-Bundesliga gegen den Meister von Ratiopharm Ulm feierten. Erleichterung herrschte darüber, dass es trotz einer deutlich verlorenen zweiten Halbzeit...