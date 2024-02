Ausgerechnet im Stadtderby: BSC Rapid Chemnitz holt die ersten Punkte der Saison

Das nachgeholte Spiel in der Fußball-Landesliga gewann der abgeschlagene Tabellenletzte gegen den VfB Fortuna – und das verdient.

Was für eine Erleichterung in Kappel: Der BSC Rapid verbuchte in der Fußball-Landesliga im 17. Spiel seine ersten Punkte und sogar einen Sieg. Der Tabellenletzte bezwang vor 120 Zuschauern am Mittwochabend im aus der Hinrunde offenen Stadtderby überraschend, aber dennoch verdient, den VfB Fortuna mit 2:0 (1:0).