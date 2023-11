Beim Großen Preis von Sachsen in Chemnitz: Auf Coco-Beach durch den anspruchsvollen Parcours

Die Reitsportveranstaltung feierte in diesem Jahr Jubiläum. 165 Sportler mit 420 Pferden gingen am Wochenende an den Start. Unter ihnen auch einige Reiter und Reiterinnen aus Sachsen. „Freie Presse“ hat eine davon begleitet.

Konzentriert sitzt Ellen Kölz auf Coco-Beach, die Augen auf das nächste Hindernis gerichtet. Mit dem Holsteiner Wallach reitet die Starterin des PSV Leisnig in der Chemnitzer Messe beim 20. Großen Preis von Sachsen um den Parcours. Der Hallensprecher kündigt sie als "eine der erfolgreichsten Springerinnen Sachsens" an, diese Vorschusslorbeeren...