CFC: Frauen vor spannendem Saisonfinale

Die Tabelle täuscht. Vier Spieltage vor Ende der Saison in der Fußball-Landesliga der Frauen steht der Chemnitzer FC mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze. Das wäre eine gute Ausgangslage für den Endspurt, in dem der Aufstieg in die Regionalliga geschafft werden soll. Allerdings ist der CFC auch das einzige Team, das bereits 18 Spiele...