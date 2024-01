Der einzige deutsche Weltmeister im Stabhochsprung springt beim 25. Hallenmeeting in Chemnitz

2013 in Moskau holte sich Stabartist Raphael Holzdeppe den WM-Titel. In diesem Jahr geht er auf Abschiedstournee und macht auch noch einmal in Chemnitz Station.

Raphael Holzdeppe, der einzige deutsche Stabhochspringer, der bisher Gold bei einer Leichtathletik-WM gewonnen hat, macht auf seiner Abschiedstournee in Chemnitz Station. Am 27. Januar ist der 34-Jährige, der 2013 bei der WM in Moskau triumphierte, beim 25. Hallenmeeting des LAC Erdgas Chemnitz mit von der Partie. Holzdeppe, der zudem 2012 in...