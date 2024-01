Weshalb eine Deutsche Meisterin aus Chemnitz künftig für Griechenland startet

Dreispringerin Maria Purtsa geht ab sofort für das Land der Götter an den Start, auf nationaler Ebene hält sie aber dem LAC die Treue. Der Verein unterstützte sie immer, anders als der deutsche Verband.

Blau ist Trumpf bei Maria Purtsa - in Zukunft nicht nur auf nationaler Ebene, wo die Dreispringerin seit gut acht Jahren das Trikot des LAC Erdgas Chemnitz trägt und weiter tragen wird. International startet die zweifache Deutsche Meisterin ab sofort jedoch für Griechenland, in dessen Landesflagge ebenfalls das Blau dominiert. Am 10. Januar kam...