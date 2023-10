Deutsche Turnerinnen um Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz verpassen Olympia-Ticket als Team

Für die Mannschaft, zu der auch Lea Quaas und Karina Schönmaier vom TuS Altendorf zählen, blieb im Vorwettkampf der Turn-WM in Belgien am Ende nur Rang 13. Als Einzelstarterin ist Schäfer-Betz aber in Paris dabei.

Kurz nach dem Wettkampf musste Pauline Schäfer-Betz ihre Gedanken und Emotionen erst mal ordnen. Zu viele verschiedene Eindrücke hatte die 26 Jahre alte Kunstturnerin des KTV Chemnitz in den beiden Stunden zuvor sammeln müssen. Während sie selbst sich mit einem starken Auftritt am Schwebebalken und einem guten Mehrkampf im Vorkampf der... Kurz nach dem Wettkampf musste Pauline Schäfer-Betz ihre Gedanken und Emotionen erst mal ordnen. Zu viele verschiedene Eindrücke hatte die 26 Jahre alte Kunstturnerin des KTV Chemnitz in den beiden Stunden zuvor sammeln müssen. Während sie selbst sich mit einem starken Auftritt am Schwebebalken und einem guten Mehrkampf im Vorkampf der...