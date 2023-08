Die neue Saison bei den Niners beginnt im Maisfeld - und im Behandlungszimmer

Auch Wesley van Beck musste sich all diesen Tests unterziehen. Der 27-jährige US-Amerikaner ist so etwas wie die "Wundertüte" unter den Neuzugängen der Niners. Während die anderen Spieler bereits in der Bundesliga oder anderen europäischen Topligen einige Spuren hinterlassen haben, ist van Beck einen etwas speziellen Weg gegangen, um Profi zu werden. Nach Chemnitz wechselt der Shooting Guard vom estnischen Fiba-Europe-Cup-Halbfinalisten BC Kalev/Cramo. Seine Karrierequote von 41,3 Prozent von der Dreierlinie weist den 1,93 Meter großen und 93 Kilogramm schwere Athlet als starken Distanzschützen aus. "Wes kann aber noch deutlich mehr. Er ist offensiv sehr vielseitig und zudem ein aggressiver Verteidiger. Am meisten hat uns seine Einstellung beeindruckt", sagt Niners-Trainer Rodrigo Pastore. "Wes musste sich jeden Schritt in seiner Karriere hart erkämpfen und wir sind froh, ihn in unserem Team zu haben."

Durchbruch gelang in Kolumbien

Schon der Beginn seines Weges in der Basketballwelt zeigte, aus welchem Holz van Beck geschnitzt ist. Als er 2014 die Highschool in Houston verließ, interessierte sich zunächst kein großes College für den Dreierspezialisten. Er ließ sich davon jedoch nicht entmutigen, nahm an einem Sommercamp der renommierten Universität von Houston teil und erkämpfte sich dort ein Sportstipendium. In den folgenden vier Jahren bestritt der Dreierspezialist 99 Spiele für die "Cougars" und zog 2018 mit Houston ins Finale der starken American Athletic Conference, der NCAA-1, ein. Nach seiner Studienzeit fehlte es zunächst jedoch erneut an passenden Angeboten, um seine Karriere im Profisport fortzusetzen. Später erschwerte die aufkommende Coronapandemie van Becks Suche nach einem neuen Verein, weshalb er lediglich zwei Kurzeinsätze bei den South Bay Lakers in der NBA G-League bestritt und erst 2020 beim semiprofessionellen Tigrillos BC in der kolumbianischen Metropole Medellin landete. Auch dort war ihm das Glück nicht hold, zog sich van Beck doch gleich beim zweiten Spiel einen Kieferbruch zu. 2021 kehrte er aber aufs Feld zurück und beeindruckte mit Fabelstatistiken. Nach insgesamt 21 Pflichtpartien für Tigrillos Medellin standen für van Beck durchschnittlich 33 Einsatzminuten, 16,9 Punkte, 6,7 Rebounds sowie eine Dreierquote von 43,5 Prozent zu Buche.

Nächster Karriereschritt in Chemnitz

Endlich war ihm der Durchbruch als Profi gelungen und es folgte der Sprung in die LEB Gold, die starke zweite Liga Spaniens. Dort lief van Beck 2021/22 für das in El Arenal angesiedelte Team Fibwi Palma auf und wurde zum besten Scorer der Liga. Die Zahl der Angebote häufte sich und van Beck entschloss sich letztlich zu einem Wechsel nach Estland, wo er in der zurückliegenden Saison für den BC Kalev/Cramo 58 Pflichtspiele im FIBA-Europe-Cup, der lettisch-estnischen sowie nordeuropäischen Liga und der nationalen Meisterschaft bestritt.

Nun geht der US-Amerikaner bei den Niners den nächsten Karriereschritt. "Ich habe mich für Chemnitz entschieden, weil ich glaube, dass meine Einstellung und Spielweise perfekt zum Stil und den Ambitionen der Niners passen", freut sich Wes van Beck auf die neue Saison.

Erster öffentlicher Auftritt im Maisfeld

Und die begann für ihn und seine Mitstreiter mit einem etwas anderen ersten öffentlichen Auftritt am Sonntagnachmittag. Das Team war mit allen Spielern und Trainern nach Wittgensdorf gekommen, um das dortige Maislabyrinth zu eröffnen. Der Wirtschaftshof "Sachsenland" hat die Attraktion auf seinem Gelände wie schon im Vorjahr angelegt und den Irrgarten dieses Mal dem Logo der Niners sowie einem Basketballfeld nachempfunden. Etwa sechs Wochen lang können Besucher nun versuchen, den richtigen Weg durch das Basketball-Maisfeld zu finden, um an acht Stationen Fragen zu beantworten und ein Lösungswort zu finden. Nach der kurzen Teamvorstellung machten sich auch einige der Spieler selbst auf den Weg ins Mais-Dickicht. Eine Zählung wenige Stunden später ergab, dass auch alle wieder den Weg nach draußen gefunden haben. Besser ist das, denn an diesem Montag ist Trainingsstart.