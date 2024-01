Die Niners Chemnitz und der Mann, den der Ball findet

Nachdem sie zum ersten Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge kassiert hatten, sind die Basketballer zurück in der Erfolgsspur – und das gleich mit Vollgas. Den Tabellenvorletzten aus Heidelberg überrannten sie beim 99:77 nach der Halbzeitpause förmlich. Ein Spieler lieferte dabei eine überragende Leistung ab.

Man kann, wenn man denn will, ein ganzes Basketballspiel mit vier Worten zusammenfassen. Kevin Yebo konnte und wollte das nach dem Sieg der Niners Chemnitz am Samstagabend bei den MLP Academics Heidelberg. "Das hat Spaß gemacht", waren diese vier Worte, die er zunächst zu sagen hatte. Das darf man ihm getrost glauben, immerhin war Yebo mit 33... Man kann, wenn man denn will, ein ganzes Basketballspiel mit vier Worten zusammenfassen. Kevin Yebo konnte und wollte das nach dem Sieg der Niners Chemnitz am Samstagabend bei den MLP Academics Heidelberg. "Das hat Spaß gemacht", waren diese vier Worte, die er zunächst zu sagen hatte. Das darf man ihm getrost glauben, immerhin war Yebo mit 33...