Eiserner Optimismus beim BSC Rapid Chemnitz: „Wir werden unsere Punkte holen!“

Die Fußballer aus Kappel haben in der aktuellen Saison der Landesliga noch keinen einzigen Punkt geholt. Das soll sich zum Neustart nach der Winterpause ändern.

Die Zahlen sprechen für sich. Mit null Punkten aus 14 Spielen und einem Torverhältnis von 10:52 stehen die Fußballer des BSC Rapid Kappel nicht nur abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga Sachsen. Sie gehören damit auch deutschlandweit zu den schlechtesten Teams bis in die siebente Liga hinunter. Nur der PSV Wismar in der Landesliga West...