Eisschnelllauf: Chemnitzer Duo bei Weltcup und WM dabei

Matteo Stibenz und Richard Schreiter vertreten den EC Chemnitz im japanischen Hachinohe City gleich bei zwei Wettkämpfen. Nicht nur für die beiden A-Junioren lief es bei der Deutschen Meisterschaft sehr gut.

Ostasien scheint die neue Lieblingsregion der Chemnitzer Eisschnellläufer zu werden. Nachdem vor kurzem Mia Meinig den Verein bei den Youth Olympic Games in Südkorea vertrat, ging es in dieser Woche für Matteo Stibenz und Richard Schreiter nach Japan. In Hachinohe City, im Norden der Hauptinsel Honshu gelegen, startet das Duo des ECC am...