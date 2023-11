„Es hat nicht sollen sein“: Junger Ex-CFC-Profi in der 6. Liga froh

Simon Noah Roscher war einer der jungen Wilden, die beim stets klammen Chemnitzer FC eine neue Ära einleiten sollten. Der heute 21-Jährige wurde allerdings aussortiert und verabschiedete sich nach einer wilden Odyssee von seinem Profi-Traum.

Der Fuß zwickt. Noch immer. Simon Noah Roscher weiß nicht, was genau da schmerzt. Auch die Ärzte rätseln. Eine Entzündung sei es wohl. Aber es wird besser. Und so konnte der 21-Jährige am vergangenen Dienstag erstmals seit langer Zeit wieder die kompletten 90 Minuten durchspielen. In Radebeul. Im Nachholspiel der 6. Liga. Mit Handwerk...