Ex-Niners-Spieler Nelson Weidemann vor dem Spitzenspiel in Chemnitz: Hier in München zählen nur Siege

Der 24-Jährige ist bei den Niners Chemnitz zum Basketball-Nationalspieler gereift. Im Sommer ging es für den Leihspieler zurück zum FC Bayern München. Am Sonntag kehrt er zum Spitzenspiel zurück in die ausverkaufte Messe. Mit ganz viel Vorfreude und ebenso viel Ehrgeiz. Thomas Reibetanz hat sich mit ihm unterhalten.

Freie Presse: Hallo Herr Weidemann. Ich erwische Sie am Tag des wichtigen Euroleague-Derbys mit dem FC Bayern München bei Alba Berlin. Ist das Spiel am Sonntag in Chemnitz dennoch schon im Hinterkopf?