Football im TV und ein Mitspieler als Gast: So feiert ein US-Spieler der Niners Chemnitz Weihnachten

Der Chef wird selbst am Herd stehen. Also – nicht falsch verstehen –, in der Ehe von DeAndre Lansdowne herrscht natürlich Gleichberechtigung. Auf dem Basketballfeld aber gibt der US-Amerikaner in Diensten der Niners Chemnitz den Ton an. Erst am Mittwoch hat er das wieder bewiesen, als er seine Mannschaft zum elften Sieg in Folge in der...